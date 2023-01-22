В «Спартаке» рассказали о визите председателя совета директоров клуба на матч с АГМК

Сегодня, 19:05
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о визите председателя совета директоров красно-белых Александра Матыцына на товарищеский матч против АГМК (3:1).
— Видели, что на матч пришел руководитель «Спартака» Александр Матыцын.
— Да, действительно за игрой наблюдал представитель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын. Нормальная практика.
— Ему понравилось?
— Мы еще не обменивались мнениями после игры, она только завершилась . Думаю, что понравилось. Он сидел на той половине поля, куда в первом тайме два гола «Спартак» забил, все увидел, все рассмотрел.
— Он был в сопровождении людей, которых мы не знаем. Это друзья-товарищи или люди, которые относятся к «Спартаку»?
— И люди, которые относятся к «Спартаку», и друзья-товарищи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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