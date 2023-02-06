В «Торпедо» рассказали, что несколько футболистов почувствовали признаки землетрясения

Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о землетрясении в Турции магнитудой 7,8 балла.

«Несколько футболистов «Торпедо» признались, что рано утром почувствовали признаки землетрясения. Большинство игроков говорят, что ничего подозрительного не заметили. Команда только что вернулась в свой отель в Белеке после утренней тренировки, которая прошла в плановом режиме. От лица клуба мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших в результате землетрясения», — сказал Ганичев «СЭ».

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение силой 7,8 балла.