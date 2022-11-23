В «Урале» намерены продлить контракты с Кулаковым и Бикфалви, а также выкупить Помазуна у ЦСКА

23 ноября, 11:22
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб намерен продлить контракты с защитником Денисом Кулаковым и полузащитником Эриком Бикфалви, а также выкупить контракт вратаря Ильи Помазуна у ЦСКА.
«И с Кулаковым, и с Бикфалви еще будут контракты, с Кулаковым мы точно заключим. Что касательно Помазуна, то решение будет зависеть от цены. Выкупать можно хоть кого, но какая цена поступит от ЦСКА — мы не знаем. Конечно, нам бы хотелось выкупить», — приводит слова Иванова ТАСС.
В нынешнем сезоне 34-летний Бикфалви провел в составе «Урала» 17 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу, 36-летний Кулаков сыграл 11 матчей и отдал одну результативную передачу. 26-летний Помазун отыграл 19 матчей, пропустил 30 мячей и четыре раза отстоял на ноль.
После 17 туров «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.
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Основные источники исследования