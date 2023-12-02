В «Урале» назвали бредом ситуацию вокруг арбитра Турбина перед матчем с «Пари НН»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на ситуацию вокруг главного арбитра матча 17-го тура РПЛ против «Пари НН» Евгения Турбина. Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что судью подозревают в получении взятки.

«Это какой-то бред. Разговаривайте с теми, кто распространяет эти слухи. Я узнал о том, что нас судит Турбин только вчера вечером. Ерунда какая-то, перед игрой накручивают нас, «Нижний Новгород», судью. И как сейчас выходить? Как работать судье?» — сказал Иванов «СЭ».

«Пари НН» на своем поле примет «Урал» в субботу, 2 декабря. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.