В «Урале» считают, что Помазун может выдержать конкуренцию среди вратарей сборной России

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание в расширенный список сборной России вратаря команды Ильи Помазуна и защитника Мингияна Бивеева.

«Мы очень рады, что наши ребята попали в расширенный состав! Они заслужили этого своей работой. Рад, что их позвали, что работа не проходит для них даром. Илья способен выдержать конкуренцию среди вратарей. Он хороший голкипер. Кафанов приезжал, смотрел на сборах его в Эмиратах. Видел, как он работает. Это прерогатива главного тренера по вратарям выбирать голкиперов. У нас всегда варварская школа была сильной. Сейчас, пока у нас есть такая возможность, можно посмотреть всех вратарей. Илья может выдержать конкуренцию», — сказал Иванов «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 19 по 28 марта.