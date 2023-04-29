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Сегодня, 13:00

В «Зените» уверены, что Малком и Вендел останутся в клубе на следующий сезон

Микеле Антонов
Корреспондент
Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов ответил «СЭ» на вопрос о возможном уходе нападающего Малкома и полузащитника Вендела из клуба в летнее трансферное окно.

— Много разговоров о том, что Малком и Вендел могут покинуть «Зенит» в конце сезона. Как это обсуждается в клубе? Есть ли нацеленность на то, чтобы их сохранить?

— В клубе это никак не обсуждается, потому что мы уверены, что ребята останутся, — сказал Погорелов «СЭ». — Поэтому точно нет обсуждений в этом вопросе.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 30 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах. В зимнее трансферное окно появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «ПСЖ». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 27 миллионов евро.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне у него 9 голов и 4 результативные передачи в 31 игре за сине-бело-голубых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 22 миллиона евро.

Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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