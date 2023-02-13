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Газзаев: «Жирков является примером для всех футболистов, которые хотят добиться чего-то серьезного в карьере»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Юрия Жиркова завершить карьеру.

«На протяжении всей карьеры он демонстрировал очень высокий уровень и высокое качество игры. Это настоящий профессионал. Талант и трудолюбие позволили Юрию добиться таких впечатляющих и огромных достижений. Поэтому случайностей не бывает, чтобы сегодня достичь такого уровня, завоевать столько трофеев человек должен трудится. Этим Юра и занимался всю карьеру. Он является примером для всех футболистов, которые хотят добиться чего-то серьезного в карьере», — сказал Газзаев «СЭ».

Последним клубом Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. 39-летний игрок провел лишь 3 матча в составе подмосковной команды, прежде чем покинуть клуб.

Также он высутпал за ЦСКА, «Зенит», «Челси», «Химки», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

В составе «Зенита» футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Анжи
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
ФК Челси
Валерий Газзаев
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