Валерий Газзаев считает, что Федотов должен крупно оштрафовать Карраскаля и Медину

Российский тренер Валерий Газзаев рассказал, что игроки ЦСКА Хорхе Карраскль и Хесус Медина должны быть оштрафованы клубом. Оба футболиста были недовольны решением тренерского штаба заменить их.

«Я не думаю, что все перерастет в какую-то проблему. Тем более, что абсолютно правильные были замены. Они прогнозировались. И Медина практически незаметный был, и Карраскаль потерял все, что возможно. Я считаю, что здесь решение тренера было абсолютное правильно. У любого профессионального спортсмена есть контрактные обязательства. И там все написано, — отметил Валерий Георгиевич», — цитирует Газзаева «КП Спорт».