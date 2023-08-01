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Сегодня, 10:45

Газзаев: «Ростов» смял «Зенит»! С такой игрой команда Карпина будет в тройке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
«Ростов» — «Зенит».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» восхитился игрой «Ростова» в матче с «Зенитом» (1:1).

— «Зенит» не смог победить в Ростове-на-Дону. И тут я хочу сказать самые теплые слова в адрес команды Валерия Карпина. Второй тайм в исполнении дончан — футбол очень высокого уровня. Это и качество, и содержание игры. и настрой, и движение. «Ростов» просто смял «Зенит» и закономерно сравнял счет в самой концовке. 45 минут хозяева двигались без устали, прессинговали чемпиона страны. Нагнетали. Вот так и должны играть все наши клубы. С огромным желанием!

Ростовчане выиграли очень много единоборств, постоянно опережали питерцев. После перерыва «Зенит» смог провести лишь пару контратак. Если «Ростов» будет играть в таком же темпе, агрессивно на протяжении всего сезона, то, уверен, попадет в призовую тройку.

«Зенит» сейчас только привыкает к жизни без Вендела и Малкома. Семаку приходится перестраивать линии. За оборону, мне кажется, ему особо беспокоиться не стоит. Получил травму Чистяков — вышел Эракович, и сразу стало ясно, что это очень качественный защитник. Наверное, скоро наберет форму Марио Фернандес. Есть Дуглас Сантос, есть уверенный в себе молодой Ренан. У «Зенита» очень приличная защита.

А вот со средней линией не все так очевидно. Да, есть лучший опорник РПЛ Барриос, есть Клаудиньо, который может в одиночку решить исход встречи. Но рядом с ним должен действовать еще один креативный полузащитник, способный делать разницу. Надо искать замену Венделу. Все-таки Ерохин не дотягивает до того, чтобы быть ключевым игроком в команде, которая стремится к очередному чемпионству.

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка за два тура чемпионата России.

 
Владислав Безбородов назначает пенальти после фола Милана Гайича на&nbsp;Иване Олейникове. «Безбородов «исправился» за первый пенальти. К Бонгонде есть вопросы. «Динамо» готовилось к выставочным матчам?» Разбор второго тура от Газзаева

 

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Валерий Газзаев
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