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Сегодня, 22:03

Гладилин: «Может быть, в первых матчах после возобновления сезона Промес будет выходить на замену»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о том, что нападающий Квинси Промес пропустит все сборы московской команды.

«Конечно, это плохо для команды и для Квинси. Промес — ведущий игрок команды. На последнем сборе всегда наигрывается стартовый состав, поэтому желательно, чтобы Квинси бы там был. После такого большого перерыва необходимо сыграться с командой и не важно, в какой футболист форме и какого он уровня. Взаимопонимание на поле крайне необходимо налаживать на сборах.

Что касается его физических кондиций, то я не сомневаюсь, что они будут в норме. Промес тренируется и следит за собой. Может быть, Квинси в первых матчах после возобновления сезона будет выходить на замену, я не исключаю этого, но это уже решать тренерскому штабу. Промес — сильный футболист, он быстро найдет общий язык на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Промес пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции. 11 января СМИ информировали, что 31-летний нападающий подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Позднее в «Спартаке» сообщили, что нидерландец попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-vozmozhno-v-pervy-h-matchah-promes-budet-vy-hodit-na-zamenu/
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