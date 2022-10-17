Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:20

Кечинов — о дерби: «Ничья по делу, но на руку «Зениту»

Кечинов считает справедливым результат дерби ЦСКА — «Спартак»
Дмитрий Барулев

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от игры красно-белых в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Отличная игра, зрелищная, очень боевая. Держала в напряжении до последней минуты. Забиты прекрасные мячи. В первом тайме ЦСКА был предпочтительнее «Спартака», они забили мяч и могли забить еще. «Спартак» произвел две замены, которые повлияли на второй тайм, где «Спартак» предстал другой командой, которая играет очень ярко и зрелищно. Забили два прекрасных мяча, проявив характер. Потом с заменой угадал Федотов, выпустив Облякова. Счет закономерный, ничья по делу, но на руку «Зениту», который вчера выиграл и отдалился еще на два очка и от «Спартака», и от ЦСКА», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

В 14-м туре ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».

Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Виноват ли Акинфеев в голе Зиньковского? Мнение Юрана
Помощник Федотова: «В чем человечность Зобнина? Он потерял мяч и потом начал махать руками»
Помощник Федотова: «Пусть Абаскаль кривляется, если хочет. Испанцы любят помахать руками»
«Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби
Абаскаль — о ничьей в дерби с ЦСКА: «Мы молодая команда с характером»
Юран — о Мевле: «Это не игрок под задачу. В Турции же от него отказались»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Помощник Федотова: «Пусть Абаскаль кривляется, если хочет. Испанцы любят помахать руками»

Помощник Федотова: «В чем человечность Зобнина? Он потерял мяч и потом начал махать руками»