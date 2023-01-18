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Сегодня, 17:07

Гаврилов жестко отреагировал на расторжение контракта с Мевлей: Спартак» избавился от мусора»

Ветеран «Спартака» Гаврилов отреагировал на разрыв контракта красно-белых с Мевлей
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Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал «СЭ» разрыв контракта красно-белых с защитником Михой Мевлей.

«Руководство «Спартака» правильно поступило — расторгло контракт с Мевлей. Сейчас они подберут другого, более сильного игрока. Там ноль результативных действий. Зачем сожалеть об его уходе? Болельщики правы, когда говорят, что с уходом Мевли «Спартак» избавился от мусора», — сказал Гаврилов «СЭ».

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Интер

обе забьют - да

30%

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ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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обе забьют - да

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27%

1.63

15%

2.00
Миха Мевля
ФК Спартак (Москва)
5
0
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