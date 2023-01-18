Гаврилов жестко отреагировал на расторжение контракта с Мевлей: Спартак» избавился от мусора»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал «СЭ» разрыв контракта красно-белых с защитником Михой Мевлей.

«Руководство «Спартака» правильно поступило — расторгло контракт с Мевлей. Сейчас они подберут другого, более сильного игрока. Там ноль результативных действий. Зачем сожалеть об его уходе? Болельщики правы, когда говорят, что с уходом Мевли «Спартак» избавился от мусора», — сказал Гаврилов «СЭ».

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.