Виктор Гусев встретился со спасшей его сотрудницей «Крокуса» на матче «Динамо» — «Ростов»

Комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев посетил матч 22-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Ростовом» в Москве.

Также гостями на этой игре стали 14-летний Артем Донсков и сотрудница «Крокус Сити Холла» София Мейер, которые помогли Гусеву и другим людям спастись из горящего здания в день трагедии в подмосковном концертном зале 22 марта.

После минуты молчания Гусев попросил зрителей обнять друг друга в знак единения и взаимной поддержки, а позже вместе с Донсковым нанес первый символический удар по мячу.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».