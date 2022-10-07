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Сегодня, 15:19

Вилков о назначении Казарцева на матч «Спартака»: «Василий — опытный арбитр. Уверен, что справится с давлением»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков поделился мнением о назначении Василия Казарцева на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Василий — опытный арбитр. На сто процентов уверен, что он справится и с давлением и с игрой. У каждого арбитра есть сложные отношения с тем или иным клубом. Так вышло, что у Васи — это «Спартак». Наверное, руководитель и комиссия назначений хотят снять этот нерв между Казарцевым и «Спартаком». Сейчас страсти уже улеглись, все успокоились. У Васи память тоже подстерлась. Не вижу ничего особенного в назначении Василия. Он справится без проблем», — приводит слова Вилкова Sport24.

Казарцев назначен на матч «Спартака» впервые с августа 2020 года. Тогда 42-летний арбитр назначил спорный пенальти в ворота московской команды в матче с «Сочи».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в Москве. Встреча начнется в 14.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-07-vilkov-o-naznachenii-kazartseva-na-spartak-khotyat-snyat-nerv-mezhdu-sudyey-i-klubom
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
Михаил Вилков
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