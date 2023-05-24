Виллиан Роша и Зделар приехали на заседание КДК

Игроки ЦСКА Виллиан Роша и Саша Зделар приехали на заседание КДК РФС.

Бразильский защитник армейцев был удален в матче 28-го тура против «Спартака» (1:2) после неприличного жеста, который он повторил за форвардом красно-белых Александром Соболевым.. Сербский полузащитник грубо обратился к арбитру после завершения встречи.

«Вбросы видели, доказательств — нет», — сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Ранее РБК сообщал, что «Спартак» предоставил КДК доказательства того, что Роша провоцировал Соболева еще до эпизода с удалениями игроков.

ЦСКА с 54 очками занимает второе место в РПЛ после поражения от «Спартака». Команда Владимира Федотова опережает красно-белых на одно очко.

В ближайшем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Краснодаром». Игра пройдет 27 мая. Начало встречи — в 19.00 (мск).