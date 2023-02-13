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Виталий Дьяков: «Скорее «Спартак» ближе к чемпионству, чем «Ростов» ко второму месту»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил шансы ростовчан финишировать в чемпионате России выше «Спартака».

«Способен ли «Ростов» финишировать в конце сезона выше «Спартака»? У «Спартака» все же более квалифицированные игроки, у «Ростова» команда молодая. Не стоит обращать внимания на результаты предсезонного турнира. Не верю, что «Ростов» займет второе место. Скорее «Спартак» ближе к чемпионству, чем «Ростов» ко второму месту. Не думаю, что «Ростов» скатится в середину таблицы, но будет где-то третий или четвертый, может, пятый. Но они не будут бороться со «Спартаком» за второе место, потому что спартаковцы сильнее», — цитирует Дьякова Legalbet.

По итогам 17 туров «Спартак» занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Ростов» с 35 очками идет на третьей строчке.

Источник: https://legalbet.ru/news/dyakov-spartak-blizhe-k-chempionstvu-chem-rostov-ko/
Виталий Дьяков
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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