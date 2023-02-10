Басманов: «Попытки возродить «Тосно» не только были, но и существуют»

Бывший пресс-атташе «Тосно» Владимир Басманов заявил о возможном возрождении клуба из Ленинградской области.

«Попытки возродить клуб? Не только были. Они существуют. Футбольный клуб «Тосно» — это не просто профессиональная команда, но еще и детско-юношеская спортивная школа, которая там базируется. В 2019 году клуб пошел на банкротство. Но школа остается до сих пор. На ее базе пытались воссоздать ту структуру, которая привела бы к созданию профессиональной футбольной команды. А какие она бы могла штурмовать вершины, это уже вопрос времени», — приводит слова Басманова «Спорт День за Днем».

«Тосно», выигравший Кубок России в 2018 году, прекратил свое существование из-за финансовых проблем.