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Сегодня, 11:26

Басманов: «Попытки возродить «Тосно» не только были, но и существуют»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший пресс-атташе «Тосно» Владимир Басманов заявил о возможном возрождении клуба из Ленинградской области.

«Попытки возродить клуб? Не только были. Они существуют. Футбольный клуб «Тосно» — это не просто профессиональная команда, но еще и детско-юношеская спортивная школа, которая там базируется. В 2019 году клуб пошел на банкротство. Но школа остается до сих пор. На ее базе пытались воссоздать ту структуру, которая привела бы к созданию профессиональной футбольной команды. А какие она бы могла штурмовать вершины, это уже вопрос времени», — приводит слова Басманова «Спорт День за Днем».

«Тосно», выигравший Кубок России в 2018 году, прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-press-attashe-tosno-basmanov-popytki-vozrodit-klub-ne-tolko-byli-no-i-sushchestvuyut
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