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Сегодня, 21:02

Габулов: «Спокойно отношусь к тренерам, которые не играли в футбол»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал, как относится к тренерам, которые не были профессиональными футболистами.

«Лично я спокойно отношусь к специалистам, которые не играли в футбол. Все зависит от индивидуальных возможностей. Насколько тренер склонен к прогрессу и насколько погружен во все нюансы подготовки управления командой, коллективом и футболистами», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

Примером тренера в России, который не играл в футбол на профессиональном уровне, является Леонид Слуцкий. Под его руководством ЦСКА трижды становился чемпионом России. В 2013 году специалист был признан лучшим тренером страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-gabulov-spokojno-otnoshus-k-treneram-kotory-e-ne-igrali-v-futbol/
Владимир Габулов
Футбол
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