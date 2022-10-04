«Гойло нужно было отбивать мяч после удара Николсона ногой, а не складываться». Мнение Габулова

Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов считает, что вратарь «Нижнего Новгорода» Никита Гойло мог спасти свою команду после удара форварда «Спартака» Шамара Николсона в 11-м туре РПЛ (1:2).

«Гол Николсона получился очень красивым. Комбинация, пас Промеса. Удар наносился с лета, однако мяч летел точно по центру, и Гойло оказался не готов к этому моменту. Никита пытался сложиться. Но ему следовало попытаться сыграть ногой. Меньше усилий, но больше шансов на то, чтобы отбить мяч, который летел рядом с ним», — сказал Габулов «СЭ».