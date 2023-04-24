Ивич: «Для меня и моей команды сейчас нелегкий момент»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о поражении своей команды в матче 24-го тура РПЛ от «Спартака» (3:4).

— «Спартак» с Промесом и без — разные команды. Показалось, что вы не уделили ему достаточно внимания после выхода на поле.

— Для меня сейчас нелегкий момент и для моей команды. Мы с самого начала до конца были лучше на поле. Думаю, все, кто понимает футбол, согласятся с этим. Вы хотите узнать про Промеса. Не знаю... Для меня лучше мои игроки. Я никогда не поменяю на Промеса Кордобу или другого игрока моей команды.

— Почему вы провели двойную замену в перерыве матча?

— Мы играем каждые 3-4 дня, подолгу едем на игры. Футболисты устают. Есть усталость, есть фактор желтых карточек. Потому были приняты такие решения.

— Увидим ли мы Кади в этом сезоне хотя бы в маске?

— Я не могу ответить. Только выразить надежду, что мы увидим его еще в этом сезоне.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.