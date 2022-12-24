Владимир Пономарев: «Легионерам РПЛ все равно, в какой конфедерации играть, они едут за деньгами»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на информацию о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

— Переходить нужно, потому что нас в УЕФА не пустят, пока не закончится конфликт в Украине, а это может быть еще долго, — сказал Пономарев «РБ Спорт». — Вероятно, такое решение будет принято, не просто так же на таком высоком уровне о нем начали говорить.

— Легионеры в таком случае могут предпринять все, чтобы уехать из РПЛ.

— Сомневаюсь. Им все равно, где играть — в УЕФА или АФК, они приехали сюда за деньгами.

Окончательное решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.