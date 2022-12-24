Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:27

Владимир Пономарев: «Легионерам РПЛ все равно, в какой конфедерации играть, они едут за деньгами»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на информацию о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

— Переходить нужно, потому что нас в УЕФА не пустят, пока не закончится конфликт в Украине, а это может быть еще долго, — сказал Пономарев «РБ Спорт». — Вероятно, такое решение будет принято, не просто так же на таком высоком уровне о нем начали говорить.

— Легионеры в таком случае могут предпринять все, чтобы уехать из РПЛ.

— Сомневаюсь. Им все равно, где играть — в УЕФА или АФК, они приехали сюда за деньгами.

Окончательное решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-legioneram-rpl-vse-ravno-v-kakoj-konfederatsii-igrat-oni-edut-za-den-gami/
РПЛ
Сборная России по футболу
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Соломатин о будущем Дзюбы: «Мне по барабану. Почему его не будет в ЦСКА? Не хочу нецензурно высказываться»
Агент Щенникова заявил, что защитник намерен вернуть себе место в составе ЦСКА
В «Маккаби» отреагировали на слухи о том, что тренер команды Ивич может возглавить «Краснодар»
Никита Симонян оценил шансы «Спартака» навязать «Зениту» борьбу за чемпионство
Защитник «Краснодара» Литвинов попал в сферу интересов португальской «Боавишты»
Зарема объяснила, за счет чего выросла стоимость Николсона: «У него отменный удар»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Бывший гендиректор «Зенита»: «Для УЕФА уход такой страны, как Россия, — пощечина»
Член бюро исполкома РФС Гершкович не видит преимуществ у перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
Бушманов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию
Чанов: «Стоило бы подождать еще один сезон, прежде чем переходить в АФК»
Владимир Пономарев: «ЧМ-2026 Россия пропускает, но в Азию переходить нужно обязательно»
Роднина: «Нашему футболу нужно уходить в Азию. Чемпионат мира показал, что там есть развитие»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Щенникова заявил, что защитник намерен вернуть себе место в составе ЦСКА

Соломатин о будущем Дзюбы: «Мне по барабану. Почему его не будет в ЦСКА? Не хочу нецензурно высказываться»