Рай Влут: «Промес многое значит для «Спартака» и российского футбола. Если он захочет, то примет гражданство РФ»

Полузащитник «Урала» Рай Влут высказался о возможном получении российского гражданства нидерландским футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

«Квинси и Российский паспорт? Вау! Ничего не знал об этом, слышу первый раз. Промес мне ничего не рассказывал. Квинси значит многое для «Спартака» и всего российского футбола. Если он захочет, то обязательно примет гражданство РФ. Это исключительно его решение, на которое я никак повлиять не могу. Поживем — увидим», — приводит Sport24 слова Влута.

Ранее российское гражданство получили игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

В текущем сезоне Промес забил 16 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах чемпионата России.