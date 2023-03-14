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Рай Влут: «Промес многое значит для «Спартака» и российского футбола. Если он захочет, то примет гражданство РФ»

Алина Савинова
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Полузащитник «Урала» Рай Влут высказался о возможном получении российского гражданства нидерландским футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

«Квинси и Российский паспорт? Вау! Ничего не знал об этом, слышу первый раз. Промес мне ничего не рассказывал. Квинси значит многое для «Спартака» и всего российского футбола. Если он захочет, то обязательно примет гражданство РФ. Это исключительно его решение, на которое я никак повлиять не могу. Поживем — увидим», — приводит Sport24 слова Влута.

Ранее российское гражданство получили игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

В текущем сезоне Промес забил 16 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-14-vlut-kvinsi-mnogoye-znachit-dlya-spartaka-i-rossiyskogo-futbola-yesli-zakhochet-to-primet-grazhdanstvo-rf
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Рай Влут
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