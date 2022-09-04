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4 сентября, 20:33

Шелия: «У «Локомотива» было достаточно моментов, чтобы забить и выйти вперед»

Шелия прокомментировал победу «Ахмата» над «Локомотивом»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

— Как оцените старт сезона? Довольны?

— Есть, к чему стремиться. Середина таблицы это не плохо. В любом случае, весь чемпионат впереди, будем больше работать.

— «Локомотив» сейчас показывает не самую лучшую игру. Если говорить об их результатах, то это самый слабый «Локомотив», с которым вы играли?

— Сложно сказать, потому что семьдесят минут мы были в меньшинстве, «Локомотив» давил, было много работы. Я был в игре, поэтому описать или сказать, что «Локомотив» слабый на данный момент, я не могу. Мы одним блоком оборонялись, старались удержать счет и «Локомотив» давил, у них было достаточно моментов, чтобы забить и выйти вперед. Поэтому не могу сказать, что они слабые.

Гиорги Шелия
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ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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