Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

4 сентября, 20:15

Вратарь «Ахмата» Шелия заявил, что у него нет вопросов по судейству в матче с «Локомотивом»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия оценил судейство в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Каково побеждать в меньшинстве?

— Хорошо. В любом случае, когда ты выигрываешь, это хорошо.

— Верили в победу после того, как остались в меньшинстве?

— Когда играешь, в любом случаешь хочешь победить. По счету хотя бы минимум ты хочешь сохранить. А если повезет, какая-то удача будет сопутствовать, то, конечно, почему не воспользоваться моментом, если они есть.

— Момент с пенальти. Это одиннадцатиметровый по вашему мнению?

— По моему мнению, нет. У всех бывают ошибки, даже на ВАР. Если бы мы сегодня проиграли, тогда было бы больше негатива. Мы сегодня выиграли и мы счастливы, что забрали три очка.

— Вопросы по судейству есть у вас?

— Нет ни к кому вопросов. Игра прошла, уже в любом случае ничего не сделаешь и самое главное то, что мы выиграли, хорошее настроение, поэтому, какие вопросы могут быть?

Главный арбитр матча Евгений Турбин назначил пенальти в ворота «Ахмата» после подсказки ВАР, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук успешно реализовал 11-метровый удар.

Гиорги Шелия
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Евгений Турбин
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дюков: «Позиция по Fan ID? Поговорим позже»

«Спартак» — «Зенит»: Соболев открыл счет в матче