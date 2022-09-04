Вратарь «Ахмата» Шелия заявил, что у него нет вопросов по судейству в матче с «Локомотивом»

Судейство
4 сентября, 20:15
Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия оценил судейство в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).
— Каково побеждать в меньшинстве?
— Хорошо. В любом случае, когда ты выигрываешь, это хорошо.
— Верили в победу после того, как остались в меньшинстве?
— Когда играешь, в любом случаешь хочешь победить. По счету хотя бы минимум ты хочешь сохранить. А если повезет, какая-то удача будет сопутствовать, то, конечно, почему не воспользоваться моментом, если они есть.
— Момент с пенальти. Это одиннадцатиметровый по вашему мнению?
— По моему мнению, нет. У всех бывают ошибки, даже на ВАР. Если бы мы сегодня проиграли, тогда было бы больше негатива. Мы сегодня выиграли и мы счастливы, что забрали три очка.
— Вопросы по судейству есть у вас?
— Нет ни к кому вопросов. Игра прошла, уже в любом случае ничего не сделаешь и самое главное то, что мы выиграли, хорошее настроение, поэтому, какие вопросы могут быть?
Главный арбитр матча Евгений Турбин назначил пенальти в ворота «Ахмата» после подсказки ВАР, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук успешно реализовал 11-метровый удар.