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Сегодня, 22:12

Шунин — о матче с «Зенитом»: «Мы достаточно неплохо играли, многое получалось»

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Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.

— Думаю, мы в целом достаточно неплохо играли, хорошо перестраивались, разыгрывали. Не сказать, что контролировали игру, но при этом «Зенит» — сильный соперник, а у нас много что получалось. Были неплохие подходы, хотя до опасных моментов не доходило. По крайней мере, сейчас не помню, надо пересмотреть. Во втором тайме подустали, раскрылись, потому что уже проигрывали, забили, один мяч отыграли и побежали впереди. Пропустили третий мяч в концовке, смысла обороняться уже не было. Либо 1:3 проиграть, либо иметь шанс забить еще один мяч и сравнять, — сказал Шунин.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» находится на пятой строчке с 39 очками.

(Георгий Горностаев)

Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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