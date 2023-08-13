Вратарь «Факела» Гудиев прокомментировал четыре поражения подряд в РПЛ

Вратарь «Факела» Виталий Гудиев оценил игру команды в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Клуб проиграл все четыре встречи РПЛ.

— Четыре поражения — не самый удачный старт сезона. Нет ли паники и отчаяния? Чувствуете, что можно выправить ситуацию?

— Я бы не сказал. Если взять отдельно, может с «Сочи» не очень сыграли. А так, первая игра хорошей была, какие-то отрезки мы хорошо играли, просто не везло. Игра с ЦСКА дала нам уверенности. Будем двигаться дальше и набирать очки.

— Насколько «Зенит» изменился, по сравнению с прошлым сезоном? Кто самый опасный лично для вас в клуб?

— Вы знаете, правда, в первом тайме команда очень классно играла. Не знаю, ушли пару ребят, но опять же, «Зенит» — чемпион страны, играет в быстрый и хороший футбол. Второй тайм, думаю, мы дали бой.

— В продолжение этих слов. «Факел» показал, что можно играть с «Зенитом»?

— Конечно, конечно! Мы давали напряжение, они играли не в своей манере, это было видно. Мне казалось так со стороны. Мне казалось, что вот-вот, что-то да залетит. Потом, когда был пенальти, были такие эмоции, а в итоге получилось все наоборот.

— Тем не менее, был случай, когда мяч чуть не залетел в ворота «Зенита». Несчастный случай?

— Второй тайм, считаю, мы сыграли хорошо.

«Факел» — единственная команда, не набравшая очков после 4 туров РПЛ.