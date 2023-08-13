Вратарь «Факела» Гудиев рассказал об эмоциях после поражения «Зениту»

Вратарь «Факела» Виталий Гудиев оценил игру команды в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Он признался, что чувствует опустошение после встречи.

— Насколько справедлив результат игры?

— Ну такое, немножечко опустошение после игры. Концовка была яркая, но не в нашу пользу. Обидно, думали уже пенальти, когда судья пошел. Он как-то и жестом показал пенальти, а оказалось, это был фол. Не знаю, не могу сказать точно, но лично мое мнение с этим ВАР, что смотришь Лигу чемпионов, другие игры, там трактуют так. Если так держишь, не проблема, все борются, а от этого можно в России упасть — контакт был. Как-то непонятно, не хочется это комментировать.

«Зенит» лучше играл в первом тайме, у них было очень много моментов, классно играли. А второй тайм, считаю, пацаны отдали себя полностью и по своей самоотдаче очко заслужили. Спасибо болельщикам хочется сказать, которые постоянно нас поддерживают, — рассказал Гудиев.