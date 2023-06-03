Фролов — о матче со «Спартаком»: «Ни сил, ни эмоций. Не совсем доволен своей игрой»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов подвел итоги матча 30-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

— Насколько вы счастливы по шкале от 1 до 10?

— 0. Ни сил, ни эмоций. Не совсем доволен своей игрой, но главное, победили.

— Чем недовольны? И в первом тайме были сейвы...

— Да это не сейвы. Если бы нормально играл, не пришлось бы прыгать!

— Насколько вы сейчас Лев Иванович Яшин как вратарь?

— Как отсюда до луны пешком!

«Крылья Советов» набрали 32 очка и заняли 12-е место в чемпионате России.