Вратарь «Сочи» Заболотный о целях клуба: «Перед началом сезона планка была чуть повыше»

Вратарь «Сочи» Николай Заболотный в комментарии «СЭ» назвал цели клуба на сезон-2023/24.

«Перед началом сезона планка у нас была чуть повыше. Сейчас, судя по тому, как все происходит, было бы неплохо до зимы набрать сколько-то очков, максимальное количество. И уже после зимы думать, на что мы можем рассчитывать, на что горазды. Потому что пока что мы не строим каких-то грандиозных планов», — сказал Заболотный «СЭ».

После 8 туров «Сочи» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре команда уступила «Спартаку» со счетом 0:1. После этого в отставку был отправлен Дмитрий Хохлов, который являлся главным тренером команды с апреля 2023 года.

23 сентября «Сочи» на выезде сыграет против «Крыльев Советов». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.