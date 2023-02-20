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Чанов: «Сейчас ЦСКА не хватает менталитета победителей, который был при Газзаеве»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что армейцам сейчас не хватает победного менталитета, который был при экс-главном тренере команды Валерии Газзаеве.

«Недостает ли ЦСКА Газзаева? Всегда отмечаются тренеры, которые чего-то достигали. Сейчас у руля ЦСКА достаточно грамотный специалист, который всем все доказал. Но если мерить по победам, то Валерий Георгиевич, конечно, намного выше. Вполне возможно, что сейчас ЦСКА не хватает менталитета победителей, который был при Газзаеве. Но в команде еще остались футболисты, которые помнят это время и объясняют молодым, что такое атмосфера золотого ЦСКА», — цитирует Чанова Legalbet.

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008-й. Под его руководством московский клуб выигрывал Кубок УЕФА, трижды становился чемпионом России, четырежды завоевывал Кубок страны и дважды — Суперкубок.

Источник: https://legalbet.ru/news/chanov-zayavil-chto-tcska-ne-hvataet-mentaliteta/
Вячеслав Чанов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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