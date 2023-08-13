Караваев о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Не в моей компетенции обсуждать момент»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота питерцев в матче с «Факелом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

— Чуть-чуть про концовку, очень эмоциональной она получилась. Как все это было изнутри?

— Опять же, сейчас есть все видеоповторы, еще что-то. Не в моей компетенции обсуждать момент этот, мы играли, старались и выиграли эту игру.

— Какие чувства были, когда непонятно, что судья решит?

— Из-за того, что долго просматривают, естественно стоишь на поле и не понимаешь, что и как, смешанные чувства. Ждешь, какое решение судья вынесет. К нашему счастью, что судья решил так.

— Следующий матч со «Спартаком», насколько готовы? Какие ожидания от матча?

— Естественно, немного отдохнем и будем готовиться. Тренер подскажет. А так, все отлично.