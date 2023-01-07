Колосков: «Среди футболистов РПЛ открытием становиться некому, а вот «Локомотив» может преподнести сюрприз»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кто из футболистов может стать открытием второй части сезона РПЛ.

«У нас открываться некому. Все футболисты играют ни шатко, ни валко, на среднем уровне. Здесь открытий не жду.

А вот как команда «Локомотив» может преподнести сюрприз. В моем представлении «Локомотив» имеет хорошие перспективы значительно улучшить игру и результаты", — сказал Колосков Sport24.

После 17 туров «Локомотив» с 13 набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.