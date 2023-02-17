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Вячеслав Мельников: «Весной «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников считает, что «Спартак» не сможет навязать питерской команде достойную борьбу за чемпионство весной.

«Ни «Спартак» не сможет бороться с «Зенитом», ни другие. Ну кто там... «Ростов» идет третьим, но не располагает он тем составом и возможностями, какие есть у «Зенита». Мне кажется, «Ростов», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» будут бороться за призовые места, но не за титул. Подождите, туров через пять-шесть «Зенит» оторвется очков на десять, и борьба за первое место закончится. Она и сейчас больше мнимая, как таковой ее нет», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» отстает от питерской команды на 6 очков и занимает 2-е место в РПЛ. «Ростов» замыкает тройку лидеров с 35 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-vesnoj-spartak-ne-smozhet-konkurirovat-s-zenitom/
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