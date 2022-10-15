Янбаев назвал матч с «Торпедо» самым важным в сезоне для «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Ренат Янбаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Торпедо» в 13-м туре РПЛ.

«Буду болеть за «Локомотив». Матч против «Торпедо» будет самым важным в сезоне? Да. Но придет новый тренер и все исправит. Он «Локомотив» точно подымит. Команда занимает не свое место, она должна быть в верхней части таблицы», — сказал Янбаев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится 15 октября в «Лужниках». Начало — в 14.00 (мск).

«Локомотив» после 12 туров идет на 14-м месте, «Торпедо» — на последней строчке.