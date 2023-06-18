Янбаев считает «Локомотив» одним из претендентов на чемпионство в следующем сезоне РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» Ренат Янбаев поделился ожиданиями от выступления московской команды в следующем сезоне РПЛ.

«Локомотив» очень хорошо выступил в весенней части сезона. Пришел новый тренер, они усилились, показали хорошую игру. Если летом они еще усилятся, то в новом сезоне точно будут бороться за тройку. Могут ли они составить конкуренцию «Зениту»? Почему нет? С ЦСКА и «Спартаком» они всегда боролись. Да, петербуржцы в последние годы всех превосходят, у них хорошие иностранцы. Но каждый год что-то меняется, никто не знает, как все пройдет в предстоящем сезоне. Поэтому «Локомотив» — один из претендентов на чемпионство», — цитирует Янбаева Metaratings.ru.

По итогам прошедшего сезона РПЛ «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Железнодорожников с ноября 2022 года возглавляет Михаил Галактионов.