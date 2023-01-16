Юран объяснил, почему Глушаков быстрее найдет новый клуб, чем Дзюба

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» высказался об экс-футболистах сборной России — полузащитнике Денисе Глушакове и форварде Артеме Дзюбе, которые сейчас находятся в статусе свободных агентов.

— Как полагаете, кто быстрее найдет новый клуб — Денис Глушаков или Артем Дзюба?

— Конечно, Глушаков. Да, в конце января ему исполнится 36, но, поверьте мне, он в порядке. Главное, от футбола не устал. В «Химках» всегда пахал наравне со всеми. Спокойно выдерживал любые нагрузки. Бывало, говорил Денису: «Возьми паузу, передохни. Чтобы к матчу точно подойти свежим». Он ни в какую, поблажек себе не давал. Мужик!

Ну и с точки зрения финансовых условий Глушаков приземленнее, чем Дзюба. Тот в «Зените» привык к большим деньгам. Если хочет в России трудоустроиться, надо поумерить аппетиты. Либо поискать команду на Ближнем Востоке, где по-прежнему платят щедро. Мне кажется, Артем выберет второй вариант.