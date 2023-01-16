Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

Юран объяснил, почему Глушаков быстрее найдет новый клуб, чем Дзюба

Александр Кружков
Обозреватель
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» высказался об экс-футболистах сборной России — полузащитнике Денисе Глушакове и форварде Артеме Дзюбе, которые сейчас находятся в статусе свободных агентов.

— Как полагаете, кто быстрее найдет новый клуб — Денис Глушаков или Артем Дзюба?

— Конечно, Глушаков. Да, в конце января ему исполнится 36, но, поверьте мне, он в порядке. Главное, от футбола не устал. В «Химках» всегда пахал наравне со всеми. Спокойно выдерживал любые нагрузки. Бывало, говорил Денису: «Возьми паузу, передохни. Чтобы к матчу точно подойти свежим». Он ни в какую, поблажек себе не давал. Мужик!

Ну и с точки зрения финансовых условий Глушаков приземленнее, чем Дзюба. Тот в «Зените» привык к большим деньгам. Если хочет в России трудоустроиться, надо поумерить аппетиты. Либо поискать команду на Ближнем Востоке, где по-прежнему платят щедро. Мне кажется, Артем выберет второй вариант.

Артем Дзюба
Денис Глушаков
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бетина Попова: «Запрещать шоу в минус 20 не нужно, но стоит рассмотреть переносы»
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
Военный эксперт рассказал о характеристиках боекомплекта суперторпед «Посейдон»
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Times узнала о решении Киева использовать для обороны Артемовска иностранных наемников
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Хапоэле» из Беэр-Шевы отреагировали на информацию о возможном выкупе Шапи у «Краснодара»
Полузащитник Кристиан Нобоа вернулся в расположение «Сочи»
Юран: «Лантратов сильнее Сафонова»
Юран: «Если Промес окажется в «Оренбурге», далеко не факт, что будет забивать там по 14 голов»
«Хапоэль» планирует до окончания сезона выкупить у «Краснодара» Сулейманова
Юран: «Спартак» Карреры сильнее нынешнего"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Юран: «Лантратов сильнее Сафонова»

Юран — о Садыгове-старшем: «Когда доходит до футбольных вопросов, с ним очень трудно найти общий язык»