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Сегодня, 11:23

Юран рассказал, какое место «Пари НН» в турнирной таблице его устроит

Алина Савинова
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о турнирном положении команды в РПЛ.

«Поверьте, девятое место меня не устраивает. Вот шестое или пятое меня устроит... Футболисты «Пари НН» это знают, я им это доношу», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» набрал 21 очко за 16 туров и располагается на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. 2 декабря нижегородская команда дома сыграет против «Урала». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

54-летний Юран возглавил «Пари НН» в апреле этого года. В прошлом сезоне команда заняла 13-е место, набрав 30 очков, и сохранила место в РПЛ по итогам победы по сумме двух стыковых матчей с «Родиной».

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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