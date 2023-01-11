Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:42

Юри Алберто поблагодарил «Зенит» после перехода в «Коринтианс»

Иван Торопцев
Корреспондент
Юри Алберто.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Зенита» Юри Алберто попрощался с клубом из Санкт-Петербурга.

Во вторник, 10 января «Коринтианс» выкупил 21-летнего бразильца у сине-бело-голубых.

«Спасибо, «Зенит», — написал у себя в соцсетях футболист.

«Зенит» купил Алберто у «Интернасьоналя» в январе 2022 года, он забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи в 15 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

В июле 2022 года форвард перешел в «Коринтианс» на правах аренды, а 10 января 2023 года он стал полноценным игроком бразильского клуба. Алберто заключил контракт с новой командой до конца 2027 года.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зидан уже полтора года сидит без работы. Похоже, его окружение увлеклось играми вокруг сборной
Отец Костомарова высказался о госпитализации сына
Пушилин заявил о перехвате российскими силами инициативы у ВСУ в Донбассе
Захарова оценила сообщения об участии Казахстана в акциях на Украине
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Губерниев: «После завершения карьеры Кухарчук может стать поэтом. Можно записать совместную песню»
Бывший полузащитник «Химок» Кухарчук в стихах попрощался с клубом
Медведев: «Формат Кубка России с двумя путями — это интересно»
Медведев: «К судейству в РПЛ много вопросов. Положительный опыт КХЛ остается невостребованным»
Иван попрощался с «Зенитом»: «Я получил большой опыт, буду следить за командой даже издалека»
Медведев: «Положительно оцениваю первую часть сезона для «Зенита». Хотя отрыв мог бы быть и больше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Медведев: «К судейству в РПЛ много вопросов. Положительный опыт КХЛ остается невостребованным»

Бывший полузащитник «Химок» Кухарчук в стихах попрощался с клубом