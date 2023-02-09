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Сегодня, 22:36

Гаврилов: «У нас не было таких возможностей, как у современных футболистов. Они то в Катаре, то в Эмиратах»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов сравнил условия, в которых клубы РПЛ готовятся к официальным играм сейчас, с теми, что были у футболистов его поколения.

— Я знаю, «Спартак» готовится в Эмиратах, там проходит турнир. Но матчи на сборах не надо всерьез воспринимать. Сейчас идет подготовительный период, игроки под нагрузками. Тренеры смотрят разные сочетания, кого-то просматривают — это все несерьезно в плане результатов, — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

— Вы, когда играли за «Спартак», на юге страны в это время года тренировались?
— В основном там грязь месили, да. У нас не было таких возможностей, как у современных футболистов. Они то в Катаре, то в Эмиратах. Загорают, купаются в море с детьми. Все организовано на высшем уровне. У нас башка болела о другом: одного ребенка надо в сад отвести, другого — в школу, потом каждого забрать, накормить, погулять с ними. Это когда дома были. А во время сборов редко удавалось попасть на хорошие поля. Только если на юге, в том же Сочи. Месяцами там сидели, как сейчас футболисты за границей.

— А из развлечений что там было?
— Из развлечений — главное, до кровати, как говорится, добраться после тренировки.

«Спартак» с 13 по 26 января провел сборы в Дубае. С 30 по 11 февраля красно-белые тренируются в Абу-Даби. Также московский клуб планирует провести третьи сборы в Турции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-sejchas-futbolisty-horosho-zarabaty-vayut-mogut-i-babushku-s-dedushkoj-na-sbor-vzyat/
ФК Спартак (Москва)
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