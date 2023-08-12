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Сегодня, 19:10

Нагорных — о продаже Пиняева за 30 миллионов евро: «Мечтать не вредно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о том, готов ли клуб рассмотреть вариант с продажей полузащитника Сергея Пиняева.
18-летним россиянином интересуется «Зенит».

— Спортивный директор «Локомотива» Ульянов сказал, что если «Локомотиву» предложат 30 миллионов евро, то клуб отпустит Пиняева. Как оцените его слова?

— Было бы неплохо. Мечтать не вредно.

— Неужели «Локомотив» настолько беден, что будет продавать свою главную звезду в стан врагов?

— У нас нет врагов.

— То есть вы не рассматриваете «Зенит» как врага?

— Сегодня ж день физкультурника. Вспомните песню «В спорте есть соперники, в спорте нет врагов».

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. На счету полузащитника 3 гола и 1 результативная передача в 18 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Олег Рябчук, Матиас Норманн, Леонардо Балерди. РПЛ, трансферы: Норманн уехал из России, «Спартак» хочет подписать одноклубника Жиго

Сергей Пиняев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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