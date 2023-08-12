Нагорных — о продаже Пиняева за 30 миллионов евро: «Мечтать не вредно»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о том, готов ли клуб рассмотреть вариант с продажей полузащитника Сергея Пиняева.

18-летним россиянином интересуется «Зенит».

— Спортивный директор «Локомотива» Ульянов сказал, что если «Локомотиву» предложат 30 миллионов евро, то клуб отпустит Пиняева. Как оцените его слова?

— Было бы неплохо. Мечтать не вредно.

— Неужели «Локомотив» настолько беден, что будет продавать свою главную звезду в стан врагов?

— У нас нет врагов.

— То есть вы не рассматриваете «Зенит» как врага?

— Сегодня ж день физкультурника. Вспомните песню «В спорте есть соперники, в спорте нет врагов».

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. На счету полузащитника 3 гола и 1 результативная передача в 18 матчах за железнодорожников во всех турнирах.