За «Крылья» играют Сычевой, Писарский и Писарский (Сычевой). Кто наведет порядок в протоколах?

Сегодня, 10:00
Если внимательно изучить составы «Крыльев Советов» в матчах этого года, то можно обнаружить, что под девятым номером на поле выходят Владимир Сычевой, Владимир Писарский (Сычевой) и Владимир Писарский. Именно так — три разных варианта.
В заявке «Крыльев Советов» на сайте РПЛ и в дозаявках команд он значится как Сычевой. Так по-прежнему пишется и в протоколах матчей чемпионата России, которые размещаются на сайте лиги.
В протоколах кубковых встреч самарцев в 2023-м и оренбуржцев в 2022-м (да, даже в прошлом году) на сайте РФС нападающий записан как Писарский (Сычевой). Такой вариант необычен для нашего футбола. Есть ли другие подобные игроки?
Сами самарцы указывают футболиста как Писарского. Так он пишется и в СМИ, а также, к примеру, в Telegram-канале РПЛ.
Так кто же на самом деле выходит на поле? Кто забивает голы и получает желтые карточки? Как быть статистикам? Кто-то, наконец, наведет порядок в документах?
Хочется получить на эти вопросы ответ от тех, кто проводит чемпионат и Кубок России.
Контракт с «Крыльями Советов» подписал Владимир Сычевой. Российский паспорт у него, судя по всему, тоже пока на Сычевого.
В электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС), которую использует РПЛ, самарский футболист зарегистрирован как Сычевой. Потому что фамилия, имя и отчество должны соответствовать паспортным данным. Используемые псевдонимы (случаи их применения нередки — к примеру, у бразильцев) указываются в отдельной графе. Видимо, там и вписана фамилия Писарский. Она же указана и на футболках, в которых он выходит на матч. То есть это допустимо — играть под такой фамилией. Судьи разрешают ему выходить под ней на поле.
Так почему его не писать везде как Писарского?