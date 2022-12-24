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Сегодня, 15:53

Зарема объяснила, за счет чего выросла стоимость Николсона: «У него отменный удар»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Личный архив Заремы Салиховой
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Супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» высказалась о том, что нападающий красно-белых Шамар Николсон занял второе место среди игроков РПЛ по росту рыночной стоимости по версии Transfermarkt.

«Это неожиданность только для псевдоэкспертов и диванных критиков. Половине европейских команд требуется высокий форвард. Если «Спартак» грамотно сработает на трансферном рынке, то в перспективе клуб может хорошо заработать на этом футболисте. Он молод, талантлив, и адаптирован к любым климатическим условиям. И удар у Шамара отменный», — сказала Салихова «СЭ».

В 2022 году 25-летний ямаец забил 12 голов в 34 матчах за красно-белых. Николсон стал игроком «Спартака» в декабре 2021-го.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Шамар Николсон
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