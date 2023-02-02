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Салихова: «Я ожидала, что «Зенит» купит пару игроков круче Промеса. Но они решили просто написать кляузу в CAS»

Виталий Косик
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась касательно решения «Зенита» оспорить дисквалификацию игроков за драку в матче против красно-белых.

«Если честно, я ожидала, что зимой «Зенит» купит пару футболистов круче Промеса. Но они решили просто пойти написать кляузу в CAS. Интересно, бесплатные билеты, шарфики и сухпайки в качестве сувенирной атрибутики приложили к жалобе?», — приводит слова Салиховой Sport24.

Матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»). КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-02-salikhova-ozhidala-chto-zenit-kupit-paru-igrokov-kruche-promesa-no-oni-reshili-prosto-poyti-napisat-klyauzu-v-cas
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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