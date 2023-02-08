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Сегодня, 16:50

Источник: заработок Дзюбы в «Локомотиве» составит более 4 миллионов рублей в месяц

Руслан Минаев
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарплата нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве» составит более 4 миллионов рублей в месяц, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, окончательный заработок форварда будет выше за счет повышенной зарплаты и бонусов за забитые голы. Также будет учитываться сохранение прописки в РПЛ.

Помимо этого, в контракте Дзюбы прописана агентская выплата в размере 100 тысяч долларов (около 7 миллионов рублей).

Ранее журналист Иван Карпов сообщает, что 34-летний форвард и другой новичок клуба — Игорь Смольников будут получать по 2,5 миллиона рублей в месяц до конца этого сезона.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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