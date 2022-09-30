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Сегодня, 18:32

Дивеев: «Травма, конечно, непростая. Дома лежу целыми днями»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы.

«Травма, конечно, непростая. Дома лежу целыми днями. Приезжаю на базу, делаю реабилитацию, иногда в тренажерном зале занимаюсь, но только на плечевой пояс и левую ногу.

Не могу сказать, каковы сроки восстановления. Зависит от кости, как зарастет. Как говорят, месяца два, два с половиной, три. Посмотрим», — сказал Дивеев в эфире «Матч Премьер».

22-летний Дивеев получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). Ориентировочный срок лечения составит не менее трех месяцев.

Из-за повреждения Дивеев не смог приехать на учебно-тренировочный сбор сборной России в сентябре.

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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