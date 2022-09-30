Дивеев: «Травма, конечно, непростая. Дома лежу целыми днями»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы.

«Травма, конечно, непростая. Дома лежу целыми днями. Приезжаю на базу, делаю реабилитацию, иногда в тренажерном зале занимаюсь, но только на плечевой пояс и левую ногу.

Не могу сказать, каковы сроки восстановления. Зависит от кости, как зарастет. Как говорят, месяца два, два с половиной, три. Посмотрим», — сказал Дивеев в эфире «Матч Премьер».

22-летний Дивеев получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). Ориентировочный срок лечения составит не менее трех месяцев.

Из-за повреждения Дивеев не смог приехать на учебно-тренировочный сбор сборной России в сентябре.