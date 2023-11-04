Оласа — о конкурентах «Краснодара»: «Есть несколько команд, способных бороться за высокие места»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа назвал основных конкурентов команды в РПЛ.

«Нам в ближайшее время предстоит проверка в очной встрече против «Зенита». Очевидно, что питерцы для нас являются одними из главных соперников», — приводит слова Оласы metaratings.ru

По словам 29-летнего уругвайца, хорошую игру показывают «Спартак» и «Динамо».

«Есть несколько команд, которые способны бороться за высокие места. Поэтому нам приходится быть стойкими», — сказал Оласа.

После 13 туров краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Оласа в сезоне-2023/24 провел 13 игр во всех турнирах, сделал 1 ассист.