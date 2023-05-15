Митай ожидал, что «Локомотиву» будет сложно с «Крыльями Советов»

Защитник «Локомотива» Марио Митай прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

— Удивили ли тебя «Крылья Советов» сегодня?

— Если честно, мы знали, что от них ждать, — цитирует игрока пресс-служба клуба. — У этой команды сейчас ситуация, когда им нечего терять. Мы ожидали, что они будут в порядке. Так в итоге и было.

— Комфортно ли тебе играть в атаке? Твоя более привычная позиция — это защитник.

— Конечно. Я могу сыграть везде, где тренер меня поставит (улыбается). Могу действовать и в атаке, и в обороне.

— Сегодня у всей команды было много брака. С чем это связано и чего не хватило для победы?

— Мы не можем быть в идеальном состоянии в каждой игре. Некоторые матчи могут быть неудачными. Сегодняшняя игра не была плохой, но и не могу назвать ее достаточно хорошей. Все, что нам нужно делать, — исправлять те ошибки, которые у нас есть.

«Локомотив» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 27 матчей. «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке с 26 очками.