«Спартак» заплатит за Рябчука 6 миллионов евро, защитник будет получать 1,2 миллиона по 3-летнему контракту

Как стало известно «СЭ», трансфер защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в «Спартак» составит 6 миллионов евро. 25-летний игрок сборной Молдавии будет получать 1,2 миллиона по трехлетнему контракту.

Рябчук является воспитанником «Порту». Он перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за 2 миллиона евро.

Контракт Рябчука с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

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