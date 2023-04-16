Защитник «Сочи» Дркушич: «Мы играли лучше «Краснодара», но пропустили глупый первый гол из-за ошибки»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич прокомментировал поражение в матче 23-го тура с «Краснодаром» (0:2).

«В первом тайме мы действительно играли лучше, чем «Краснодар», мы создали несколько хороших моментов. К сожалению, мы пропустили глупый первый гол из-за ошибки. Не знаю почему, но в последних играх мы пропускаем голы в концовке. После таких ситуаций тяжело вернуться в игру», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

«Краснодар» с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» идет на девятой позиции, имея в активе 31 очко.