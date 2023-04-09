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Денисов — об ошибках Селихова в матче с «Динамо»: «Пропускает команда, забивает тоже команда»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал игру вратаря команды Александра Селихова в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

«Поддержали ли Селихова? Эти голы не только про Селихова, а про команду в целом. Пропускает команда, забивает команда. Побеждает и проигрывает тоже команда», — приводит Sport24 слова Денисова.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Торпедо». Матч пройдет 15 апреля в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-09-zashchitnik-spartaka-denisov-ob-oshibkakh-selikhova-propuskayet-komanda-zabivayet-tozhe-komanda
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